Zeugen nach versuchtem Raub an der Kanalpromenade gesucht

Münster (ots) - Zwei unbekannte Täter versuchten am Donnerstagabend (28.11., 18:00 Uhr) den Inhalt der Bauchtasche eines 16-Jährigen an der Kanalpromenade zu rauben. Der 16-Jährige war mit seinem Fahrrad in Richtung Hiltrup unterwegs, als er im Bereich des Ballonplatzes an zwei Jugendlichen vorbeikam. Einer der beiden Täter trat unvermittelt nach dem Radfahrer, danach stellten sich die Unbekannten in drohender Haltung vor ihr Opfer. Sie forderten den 16-Jährigen auf den Inhalt seiner Bauchtasche herauszugeben. Als dieser sich losreißen wollte und einen Täter zurückschob, schlug der zweite Täter in das Gesicht des Jugendlichen. Dabei wurde der 16-Jährige schwer verletzt, ihm gelang es jedoch anschließend mit seinem Fahrrad zu flüchten.

