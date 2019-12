Einbruch in eine Pizzeria an der Grevener Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28.11., 23:00 Uhr bis 29.11., 09:00 Uhr) in eine Pizzeria an der Grevener Straße ein. Die Täter kamen über die Rückseite des Gebäudes und kletterten über eine Mülltonne auf die Fensterbank. Dort öffneten sie gewaltsam das Fenster und stiegen in das Ladenlokal ein. Die Einbrecher nahmen Bargeld, ein Notebook, ein Tablet und Getränkedosen mit.