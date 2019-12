Umkleidekabine nicht verschlossen - Unbekannte entwenden hochwertige Winterjacken aus Sporthalle

Münster (ots) - Am Montagmittag (02.12., 11:40 - 12:40 Uhr) betraten unbekannte Täter die Herrenumkleide einer Sporthalle an der Grevener Straße. Schüler hatten zu dieser Zeit Sportunterricht, die Eingangstür und die Türen zu den Umkleiden waren unverschlossen. Die Täter entwendeten drei hochwertige Winterjacken der 17- und 18-jährigen Schüler. In den Jacken befanden sich eine Uhr, Kopfhörer, eine Brille, ein Schlüsselbund und persönliche Dokumente. Der gesamte Beuteschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

