53-jähriger Münsteraner wird bestohlen und kann dann Schlägen mit Fahrradkette ausweichen

Münster (ots) - Am Montagabend (02.12., 20:20 Uhr) riss ein unbekannter Täter einem 53-jährigen Münsteraner einen zweistelligen Geldbetrag aus der Hand, als dieser am Bremer Platz in Richtung Wolbecker Straße lief. Der unbekannte Täter versuchte ihn anschließend auch noch mit einer Fahrradkette zu verletzen. Der 53-Jährige wich den Schlägen aus und blieb unverletzt.

Von Anonymous User