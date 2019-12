Ein 20-Jähriger war mit seinem Ford auf der rechten Spur in Richtung Herten

unterwegs. Er erkannte, nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Nebel, den

Renault einer 42-Jährigen vor sich zu spät. Beim Bremsen und Ausweichen verlor

der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und prallte seitlich gegen den

Renault. Dieser wurde gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Ein

nachfolgender 27-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem VW

gegen den Ford. Der 20-Jährige und eine 45-jährige Beifahrerin in dem Renault

wurden von Rettungskräften schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der

27-Jährige und die 42-Jährige wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten

kommen aus Herten. Die Fahrbahn war für etwa 90 Minuten gesperrt.

