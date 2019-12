Ein 58jähriger Busfahrer befuhr mit einem Gelenklinienbus die Hülshoffstraße in

Fahrtrichtung Nienberge. In Höhe der Einmündung Isolde-Kurz-Straße kam er aus

bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Ampelmasten. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Busfahrer und insgesamt 9

Fahrgäste im Alter von 14 bis 75 Jahren leicht verletzt. 3 Verletzte wurden mit

Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Bus war nicht mehr fahrbereit

und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hülshoffstraße

in beide Fahrtrichtungen bis 19.00 h voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell