Der 57-Jährige querte, nachdem er aus dem Bus gestiegen war, die vierspurige

Straße in Richtung Innenstadt. Dabei sah er den von links kommenden 39-jährigen

Münsteraner in seinem Skoda zu spät. Der Münsteraner wurde auf die Motorhaube

aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel auf die Straße.

Rettungskräfte brachten ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Für etwa 80

Minuten war der Friesenring gesperrt, es kam zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

