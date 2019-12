Münsteraner unterschlägt Handy und redet sich um Kopf und Kragen

Münster (ots) - Am Dienstagabend (3.12., 21:58 Uhr) vergaß eine 28-jährige Münsteranerin ihr Handy auf der Sitzbank eines Schnellrestaurants am Johann-Krane-Weg. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, um nach dem Gerät zu suchen, war es unauffindbar. Eine private Ortungsfunktion konnte das Gerät jedoch weiterhin im Schnellrestaurant ausmachen. Als schließlich eine Polizeistreife im Restaurant eintraf, um bei der Suche zu unterstützen und um den rätselhaften Fall aufzuklären, befand sich das Handy längst im Beschlag des Täters. Dieser saß, wie spätere Ermittlungen ergaben, während der Befragung Rücken an Rücken mit der 28-jährigen Münsteranerin. Statt auf seinen "Fund" aufmerksam zu machen, verließ er das Restaurant und fuhr mit seinem Auto davon. Zeugenaussagen und weitere Ermittlungen führten die Beamten zu der Wohnanschrift des Täters. Der 63-jährige Münsteraner händigte den Beamten das unterschlagene Gerät freiwillig aus und redete sich in seinen Erklärungen um Kopf und Kragen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die 28-jährige Münsteranerin erhielt ihr Handy unversehrt zurück.

Von Anonymous User