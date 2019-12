Münster (ots) - Erneut schlugen Taschendiebe auf den Weihnachtsmärkten in Münster zu. Am Samstagmittag (7.12.) entwendeten Unbekannte im Rathausinnenhof zwischen 12.40 Uhr und 13.05 Uhr einer 55-Jährigen eine Foto-Kamera. Diese steckte in einer Kameratasche, die über der Schulter hing.

Von Anonymous User