Mit Skibrille und Wollmütze maskiert - Tankstellenräuber erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Mit einem Messer in der Hand forderte ein unbekannter Täter am Mittwochabend (11.12., 22:48 Uhr) in einer Tankstelle an der Grevener Straße Bargeld von der Kassiererin. Der mit einer Skibrille und einer Wollmütze maskierte Räuber kam in den Verkaufsraum und ging direkt auf den Tresen zu, dabei drohte er mit dem Messer. Mit den Worten "Geld her" forderte er die Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete der Räuber über das Tankstellengelände.

Von Anonymous User