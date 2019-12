Polizisten stoppen 30-Jährigen mit Drogen

Münster (ots) - Am frühen Freitagmorgen (13.12., 0.15 Uhr) stoppten Polizisten einen 30-jährigen Autofahrer am Haus-Kleve-Weg unter Drogeneinfluss. Ein aufmerksamer Zeuge sah den Münsteraner, wie er mit seinem Mercedes auf der Mondstraße in Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Bei der Kontrolle war der 27-Jährige nervös, seine Augen zitterten und er verlor ständig das Gleichgewicht. Dem Münsteraner wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielten die Beamten direkt ein.

Von Anonymous User