Betrunken auf Fahrrad und E-Scooter unterwegs - Fahrer pusten 2,01 und 1,18 Promille

Münster (ots) - Am Freitag, gegen 15:20 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann auf seinem Fahrrad von der Straße an den Loddenbüschen in Richtung Heumannsweg unterwegs ist. Die hinzugerufenen Beamten sahen den in Schlangenlinien fahrenden 61-Jährigen am Heumannsweg und hielten ihn an. Der Münsteraner sprach verwaschen und war nicht in der Lage sich auszuweisen. Ein Atemalkoholtest zeigte kurze Zeit später auf der Wache einen Wert von 2,01 Promille. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Von Anonymous User