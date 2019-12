E-Bike kollidiert mit Fußgänger - 32-Jährige schwer verletzt

Münster (ots) - Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen (13.12., 08:15 Uhr) eine 32-jährige E-Bike Fahrerin an der Meesenstiege. Die Frau kollidierte auf dem kombinierten Fuß- und Radweg mit einem ihr entgegen kommenden 53-jährigen Fußgänger. Vermutlich durch zu geringen Seitenabstand touchierte sie mit ihrem Lenker den Münsteraner und kam dabei selbst zu Fall. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Von Anonymous User