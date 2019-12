Münster (ots) - Am 3. Adventswochenende erbeuteten Taschendiebe in der Innenstadt in knapp 20 Fällen Geldbörsen, Smartphones und andere Wertsachen von Passanten. Die Diebe nutzten das Gedränge auf den Weihnachtsmärkten, in Geschäften oder Lokalitäten und schlugen unbemerkt zu. Sie öffneten Handtaschen und Rucksäcke oder griffen in Hosen- und Jackentaschen.

Von Anonymous User