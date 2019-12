Der Mann aus Dortmund war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hannover

unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er bei Castrop-Rauxel ein

Stauende und fuhr mit seinem Kia von hinten unter einen Sattelzug. Durch den

Aufprall erlitt der 29-Jährige tödliche Verletzungen. Die Autobahn war für etwa

vier Stunden in Richtung Hannover gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell