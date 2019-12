Brennpunkte auf der Autobahn gemeinsam begegnen - Erste Münsteraner "Sicherheitskonferenz Autobahn"

Münster (ots) - Mit den Worten: "Ziel dieser Veranstaltung ist es, gemeinsam mit Ihnen die Sicherheit auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich zu erhöhen", begrüßte Polizeipräsident Hajo Kuhlisch am 13. Dezember rund 40 Teilnehmer in den Räumlichkeiten der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup zur ersten Münsteraner "Sicherheitskonferenz Autobahn".

