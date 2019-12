Beim Abbiegen Fußgänger übersehen -81-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots) - Eine 48-jährige Autofahrerin übersah am Heiligen Abend (24.12., 19:50 Uhr) beim Abbiegen einen Fußgänger und kollidierte mit ihm. Die Frau fuhr mit ihrem VW auf der Maximilianstraße in Richtung Hoyastraße und wollte dann nach links in die Coerdestraße abbiegen. Hierbei sah sie den 81-Jährigen zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der Senior hatte die Coerdestraße bereits fast überquert. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von Anonymous User