Schlägerei am Roggenmarkt - 28-Jähriger will Streit schlichten und wird angegriffen

Münster (ots) - Ein 28-jährige Mann wollte am frühen Dienstagmorgen (24.12., 03:49 Uhr) einen Streit zwischen zwei Personengruppen schlichten und wurde dabei selbst angegriffen. Der 28-jährige Berliner bemerkte den Streit am Roggenmarkt und ging auf die Personen zu. Als er versuchte zu schlichten, schlug ein unbekannter Mann plötzlich mit der Faust in das Gesicht des 28-Jährigen. Der junge Mann aus Berlin lief weg, wurde aber von einer Personengruppe verfolgt. Die Gruppe holte ihr Opfer dann an der Neubrückenstraße ein. Sie schlugen und traten nach ihm, auch als er bereits auf dem Boden lag. Die Unbekannten flüchten, als Zeugen dazu kamen. Sofort verständigte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.