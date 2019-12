Die Täter begaben sich an die Rückseite des freistehenden Zweifamilienhauses und

versuchten die Terrassentüren aufzubrechen. Durch ein dabei entstandenes Loch in

der Scheibe konnten die Diebe durchgreifen und den Türgriff umlegen. Da die Tür

mit Zusatzschlössern versehen war, schafften die Täter es nicht, diese zu öffnen

und in die Räumlichkeiten einzudringen. Sie flüchteten ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Informationen zum Einbruchschutz sind unter der Rufnummer 0251 275-1111 oder

unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer abrufbar.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell