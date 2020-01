31-jähriger Grevener fährt betrunken gegen Laterne und versteckt sich - Polizisten finden ihn im Gebüsch

Münster (ots) - In der Silvesternacht (Mittwoch, 1.1., 2:00 Uhr) fuhr ein 31-jähriger Grevener mit seinem Saab gegen eine Laterne in der Straße Im Moorhock in Münster-Kinderhaus. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 31-Jährige flüchtete fußläufig und versteckte sich in einem Gebüsch. Die Beamten spürten den Täter auf und stellten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Dem Täter wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

