Der Unbekannte betrat die Räumlichkeiten und legte einen Zettel vor. Darauf

standen eine Bargeldforderung und die Drohung mit einem Sprengsatz. Dieser

führte er angeblich in seinem Rucksack mit. Der Täter flüchtete mit einem ihm

ausgehändigten dreistelligen Bargldbetrag.

Polizisten fotografierten die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten

Lichtbilder des Täters und schickten diese Mithilfe der Messenger-App auf den

neuen Dienst-Smartphones an alle an der Fahndung beteiligten Beamten.

Bereits wenige Minuten später entdeckten Polizisten den mutmaßlichen Täter am

Roggenmarkt und nahmen ihn fest. Es stellte sich heraus, dass in dem Rucksack

kein Sprengsatz ist. Die Beute hatte er noch dabei. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell