Münster (ots) - Ein unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen (3.1., 05:23 Uhr) in eine Pizzeria an der Warendorfer Straße ein. Der Einbrecher zerstörte mit einem Stück einer Gehwegplatte die Scheibe der Eingangstür und kletterte in den Verkaufsraum. Im Anschluss durchsuchte der Dieb das Ladenlokal und flüchtete augenscheinlich ohne Beute.

Von Anonymous User