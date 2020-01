Münster (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5.1.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Mobilfunkgeschäftes an der Salzstraße ein. Durch das entstandene Loch drangen die Diebe ins das Ladenlokal ein und rissen Mobilfunkgeräte aus der Auslage. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Von Anonymous User