Angetanzt und Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 38-jähriger Mann aus Nottuln fiel am frühen Sonntagmorgen (5.1., 00:55 Uhr) drei Taschendieben zum Opfer. Der Mann stand vor einem Imbiss am Berliner Platz, als plötzlich drei männliche Personen auf ihn zukamen. Einer der Unbekannten fasste ihn an und tanzte mit ihm. Dadurch abgelenkt, griffen die beiden anderen Unbekannten augenscheinlich unbemerkt in seine Hosentasche und entwendeten seine schwarze Ledergeldbörse. Der "Tänzer" trug eine gelbe Jacke.

