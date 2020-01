Unbekannter Täter rempelt 20-jährigen Münsteraner an und raubt Handy

Münster (ots) - Samstagnacht (5.1., 3:00 Uhr) rempelte ein unbekannter Täter an der Mauritzstraße einen 20-jährigen Münsteraner an, trat ihm mit dem Knie zwischen die Beine und zog das Handy des Münsteraners aus der Hosentasche. Der Täter flüchtete mit der Beute. Nach Angaben des 20-Jährigen war der Täter circa 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und schwarze Haare. Er trug dunkle Kleidung. Die Jacke hatte einen Pelzkragen. Der Täter war in Begleitung eines Mannes. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0.