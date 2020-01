Einbrecher in Mecklenbeck unterwegs - Zeugen gesucht

In der Zeit vom Sonntag (29.12.19, 8 Uhr) und Freitag (3.1.20, 13 Uhr) hebelten

unbekannte Täter die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hof

Schultemann in Mecklenbeck auf und drangen in die Erdgeschosswohnung ein. Aus

dem Arbeitszimmer erbeuteten die Täter einen Möbeltresor, in dem sich ein

dreistelliger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente befanden. Weiterhin

entwendeten die Täter Uhren und Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können. Hinweise

unter der Rufnummer 0251-275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell