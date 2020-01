Am Samstag (11.1.) rechnet die Polizei am Nachmittag und frühen Abend mit

Verkehrsbehinderungen durch Traktorenkonvois im Münsterland und rund um Telgte.

Anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt Telgte will das Bündnis "Land schafft

Verbindung" die Gelegenheit nutzen, der zu dem Empfang eingeladenen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Thesenpapier zu überreichen.

Den Polizeibehörden im Münsterland liegen aktuell Anmeldungen für fünf Konvois

vor, die sich aus dem gesamten Münsterland ab etwa 15:00 Uhr sternförmig auf den

Weg nach Telgte machen. Insgesamt rechnet der Veranstalter mit bis zu 1.000

landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Traktoren werden von Polizeikräften

begleitet. Die Konvois werden von den Landwirten im Kreis Warendorf auf dem

Teilstück der Bundesstraße 64, zwischen der Bundesstraße 51 und dem Abzweig

Warendorfer Straße (K 50) abgestellt. Dieser Bereich ist dann vermutlich ab

15:30 Uhr bis in den Abend für den sonstigen Verkehr gesperrt. Ortskundige

werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Der Neujahrsempfang findet von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr statt. Besuchern der

Veranstaltung wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bürgerhaus

anzureisen.

Auch bei der Rückreise der Traktoren ab circa 19:30 Uhr muss bis in die

Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Für den Bereich Münster

wird es am Nadelöhr Autobahn 43 und Umgehungsstraße am Nachmittag zu temporären

Verkehrssperrungen kommen. Die Polizei Münster bittet darum diesen Bereich zu

meiden oder zu umfahren.

Die Polizei Münster informiert über die Standorte der Konvois und mögliche

Verkehrsbehinderungen aktuell über Twitter @polizei_nrw_ms.

Die genauen Streckenverläufe sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Münster

unter folgenden Link abrufbar:

https://muenster.polizei.nrw/artikel/traktoren-machen-sich-am-11-januar-in-konvo

is-auf-den-weg-nach-telgte

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell