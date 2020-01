Kradfahrer stürzt am Orleons-Ring auf nasser Fahrbahn - 16-jähriger schwer verletzt

Münster (ots) - Ein 16-jähriger Kradfahrer aus Münster zog am Freitagnachmittag (10.01., 15:06 Uhr) schwere Verletzungen zu, als er am Orleons-Ring mit seinem Leichtkraftrad stürzte. Der Jugendliche war in Richtung Apfelstaedtsraße unterwegs und wollte sich vor einer Baustelle auf den linken Fahrstreifen einordnen. Er bremste abrupt und rutschte im Anschluss mit dem Vorderreifen weg, dadurch kam er zu Fall. Andere Verkehrsteilnehmer kamen dem Jugendlichen zu Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.