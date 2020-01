Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Samstag, den 11.01.2020, in Bielefeld machte

ein Beamter in einem Mehrfamilienhaus von seiner Schusswaffe Gebrauch, als sich

ihm ein mutmaßlich bewaffneter Randalierer näherte.

Gegen 02:40 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle Bielefeld ein, dass ein mit

einem Messer bewaffneter Mann in einem Mehrfamilienhaus am Marderweg

randalierte. Die alarmierten Beamten trafen den Mann im Treppenhaus an. Aus noch

näher aufzuklärenden Gründen kam es zur Abgabe eines Schusses durch einen

Polizeibeamten. Der Schuss traf den Mann ins Bein .

Aus Gründen der Neutralität übernimmt das Polizeipräsidium Münster die

Ermittlungen.

Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell