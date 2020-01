Unbekannte zünden Mülltonnen im Stadtgebiet an - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Nacht zum Dienstag (14.01., 1:20 Uhr bis 2:40 Uhr) zündeten unbekannte Täter zahlreiche Mülltonnen im Stadtgebiet an. Polizei und Feuerwehr wurden zu Brandorten an der Hörsterstraße, Buddenstraße, Salzstraße, am Rosenplatz, am Alten Steinweg, und in den Bereich Spiekerhof/ Bogenstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung auf und sucht nun Zeugen, die die Brandleger gesehen haben könnten.

Von Anonymous User