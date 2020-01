Reifen von drei Neuwagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (15.1., 0.00 Uhr bis 11 Uhr) entwendeten Unbekannte an der Robert-Bosch-Straße Reifen und Felgen von drei Neuwagen. Die Diebe kamen ungehindert auf das Gelände, demontierten die Reifen und setzten die Pkw teilweise auf dem Boden ab. Die zwölf Reifen und Felgen haben einen Wert von etwa 8.000 Euro, durch das falsche Absetzten der Autos entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von circa 15.000 Euro.

Von Anonymous User