Einen besonders ungeduldigen Autofahrer stoppten Polizisten im Rahmen der

Kontrollen am Montag an der Moltkestraße. Dieser fuhr an der Schlange der

wartenden Autos über die Busspur vorbei, um die rote Ampel zu umfahren. Den

34-Jährigen erwarten ein Bußeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein

einmonatiges Fahrverbot.

Insgesamt fuhren sechs Autofahrer bei Rot, 31 missachteten Stop-Schilder und 16

weitere machten Abbiegefehler.

Am Donnerstag stoppten Polizisten einen Fahrradfahrer nach einem Abbiegeverstoß

an der Wolbecker Straße Ecke Bremer Straße. Bei der Überprüfung stellten die

Beamten fest, dass gegen den 47-jährigen Münsteraner ein Haftbefehl mit einer

elfmonatigen Freiheitsstraße aufgrund von Drogendelikten besteht. Die Polizisten

nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Gefängnis. Da bei dem Münsteraner

weitere Drogen gefunden wurden, erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

An den vier Tagen mussten die Beamten bei elf Radfahrern Rotlichtverstöße

ahnden, 16 fuhren auf der falschen Seite, sechs missachteten Stop-Schilder und

29 weitere fuhren ohne Licht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell