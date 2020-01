Am Donnerstagabend (16.1., 21:00 Uhr) verständigten Zeugen über den Notruf

Rettungskräfte und Polizei, nachdem sie in einer Wohnung an der Straße Grüner

Grund zwei leblose 23 und 41 Jahre alte Personen in einem Zimmer einer

Wohngemeinschaft tot aufgefunden hatten. In der Wohnung lebte eine 23-Jährige

zusammen mit ihrer 21-jährigen Mitbewohnerin. Die 23-Jährige führte eine

Beziehung mit dem 41-jährigen Verstorbenen, der sich regelmäßig in der

Wohngemeinschaft aufhielt.

Die Auffindestituation in dem Zimmer deutete darauf hin, dass der Tod der jungen

Frau vorsätzlich durch den 41-Jährigen herbeigeführt wurde und dieser sich im

Anschluss selbst das Leben nahm.

"Für die 23-jährige Frau und ihren 41-Jahre alten Partner kam jede Hilfe zu

spät", erklärte der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Dirk

Bommert. "Wir erhielten mittlerweile Hinweise darauf, dass es in der Beziehung

immer wieder zu Streit kam. Möglicherweise ist ein Streit gestern eskaliert."

Zur Klärung der Todesursache wurden beide Leichname heute (17.1.) auf Antrag der

Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums

Münster obduziert.

"Nach dem Obduktionsergebnis hat der 41-Jährige zunächst seine Partnerin mit

einem Messer getötet und sich damit dann selbst tödlich verletzt", erläuterte

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Hinweise auf die Beteiligung einer dritten

Person liegen nicht vor."

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der

Telefonnummer 0251 494-2415

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell