Münster (ots) - Am Donnerstagmittag (16.01., 12.26) stürzte eine 91-jährige Fußgängerin vor Schreck, als eine entgegenkommende Radfahrerin zu dicht an ihr vorbei fuhr. Die Fußgängerin war vom "Hörster Parkplatz" in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach dem Sturz schrie die ältere Dame laut vor Schmerzen, trotzdem radelte die Radfahrerin einfach weiter.

Von Anonymous User