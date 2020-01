Zusammenstoß auf der Promenade - zwei Münsteranerinnen verletzt

Münster (ots) - Bei einem Zusammenstoß auf der Promenade wurden am Samstagnachmittag (18.01., 16.28 Uhr) eine 55-jährige Radfahrerin und eine 23-jährige Joggerin verletzt. Beide waren auf der Promenade in Richtung Aasee unterwegs. An dem Abzweig der Promenade zur Aegidiistraße prallten beide Personen dann zusammen. Die Joggerin verletzte sich leicht. Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten die 55-Jährige in ein Krankenhaus.

Von Anonymous User