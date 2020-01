Die Münsteranerin stieg an der Bushaltestelle "Bült" mit ihrem Rollator in einen

Bus ein. Unaufgefordert kam dann die unbekannte junge Erwachsene auf sie zu und

schnappte sich in einem günstigen Moment die Geldbörse aus der Handtasche.

Danach flüchte die Täterin aus dem Bus. Die aufmerksame Rentnerin bemerkte den

Diebstahl, nahm mit ihrem Rollator die Verfolgung auf, fasste die Diebin und

hielt sie fest. Trotz heftiger Gegenwehr der Seniorin entkam die Unbekannte mit

ihrer Beute.

Die Flüchtige ist etwa 1,58 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Sie trug

eine helle Jacke.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Laura Meinersmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell