Toyota landet im Graben - Fahrerin augenscheinlich betrunken

Münster (ots) - Am Dienstagabend (22.01., 21:45 Uhr) war eine augenscheinlich betrunkene 55-jährige Münsteranerin mit ihrem Toyota in Nienberge unterwegs. Dabei verlor sie im Kreuzungsbereich Hägerstraße/ Am Baumberger Hof die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Graben. Anschließend versuchte sie erfolglos wieder rauszufahren. Hinzugerufene Polizisten rochen sofort, dass die Münsteranerin Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,02 Promille. Auf der Polizeiwache musste die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Von Anonymous User