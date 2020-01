Der Opelfahrer brauste ohne Abzubremsen in den Kreisverkehr Roxeler Straße/

Von-Esmarch-Straße, missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit

ihm. Der 21-Jährige stürzte von seiner Leeze zu Boden. Rettungskräfte brachten

ihn in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Verfasserin: Laura Meinersmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell