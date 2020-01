Ein 30jähriger Deutscher aus Luxemburg war mit seinem Pkw auf dem rechten

Fahrstreifen in Richtung Emden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen

Schermbeck und Lembeck kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Schutzplanke und wurde

zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam er zwischen dem linken und

rechten Fahrstreifen mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Eine 36jährige

Dorstenerin fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden beide

Beteiligte schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in

Krankenhäuser nach Gelsenkirchen und Dorsten. An beiden Pkw entstand

Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und den

sich anschließenden Reinigungsarbeiten mußte die A 31 in Fahrtrichtung Emden für

die Dauer von 4 Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von 5 km.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell