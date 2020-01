Die Polizei warnt vor Diebstählen von Taschen aus Fahrradkörben - mindestens eine Tat pro Tag

Die Polizei Münster empfiehlt Handtaschen und Rucksäcke mit wertvollen Sachen

nicht in Fahrradkörbe zu legen und generell Wertsachen möglichst am Körper zu

tragen. Taschen sollten mit Spanngurten gesichert oder in verschließbaren

Satteltaschen transportiert werden. Ein Festbinden des Taschengurts an die

Sattelstange birgt Gefahren. Es kann durch das Reißen an der Tasche zum Sturz

und möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.

Erst am Montagabend (27.01., 19:55 Uhr) entwendete ein unbekannter Täter einen

Rucksack aus dem Fahrradkorb einer 56-jährigen Münsteranerin. Die Radfahrerin

fuhr vom Hauptbahnhof über die Windthorststraße in Richtung Innenstadt, als ein

Zeuge sie auf den Diebstahl aufmerksam machte. Die Münsteranerin verfolgte den

flüchtenden Täter. Dieser legte den Rucksack während der Verfolgung ab und

entfernte sich weiter fußläufig. Nach Aussage der Radfahrerin soll der Täter ca.

20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter - 1,75 Meter groß sein und sehr dunkle, kurze,

leicht wellige Haare haben. Der Täter soll "weiche" Gesichtszüge, abfallende

Schultern und ein "orientalisches" Aussehen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell