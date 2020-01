Die Münsteranerin war auf dem Radweg in Richtung Hohenzollernring unterwegs. Der

37-jährige Autofahrer bog von der Von-der-Tinnen-Straße nach links in die

Wolbecker Straße ab und nahm der 49-Jährigen die Vorfahrt. Diese stürzte von

ihrer Leeze. Rettungskräfte brachten die verletzte Radlerin in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1750 Euro.

Verfasserin: Chiara Frenzer

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell