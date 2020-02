Der 20-jährige Fahrradfahrer war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt

unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache prallte er auf der Autobahnüberführung

mit einem, in gleicher Richtung fahrenden, weißen VW Up zusammen.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es kam für die

Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell