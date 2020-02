Der Sattelzugfahrer war Richtung Münster unterwegs, kam aufgrund eines

Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden

Grünstreifen. Dort kippte der Auflieger um und verlor die geladene Ware. Der

73-jährige Fahrer wurde teilweise unter Kartoffeln begraben, schwer verletzt und

musste von Rettungskräften befreit werden. Anschließend brachten diese den Mann

in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Zur Bergung des Lkws und den Kartoffeln wird der rechte Fahrstreifen der

Autobahn 43 Richtung Münster ab voraussichtlich 9 Uhr gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, zu umfahren.

Weitere Informationen zur Sperrung teilt die Polizei auf ihrem Twitter-Kanal der

Polizei Münster (https://twitter.com/Polizei_nrw_ms).

