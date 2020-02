Es klingelte an der Haustür des Reihenendhauses. Der nächtliche Besucher hatte

sich mit einer Mütze und einem Tuch vor dem Gesicht maskiert und hielt ein

großes Küchenmesser in der Hand. Der 82-Jährige ging sofort in die Offensive und

riss dem Unbekannten die Maskierung vom Kopf. Dabei griff er ins Messer und zog

sich leichte Schnittverletzungen zu. Der Albachtener schrie den ungebetenen Gast

an und verjagte ihn von seinem Grundstück. Der Unbekannte ist etwa zwischen 30

und 40 Jahren alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er ist hellhäutig,

hatte ein europäisches Aussehen und kurze dunkle Haare. Er trug dunkle

Bekleidung, schwarze Handschuhe, und führte einen dunklen Turnbeutel mit sich.

Maskiert war er mit einer schwarzen Mütze und einem dunkelblauen Schal mit

bunten Punkten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter der Rufnummer 0251-275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell