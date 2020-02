Dabei handelt es sich um sogenanntes Fernsehgeld, dieses "Movie Money" wird bei

Filmaufnahmen benutzt. Erkennbar ist das Falschgeld anhand verschiedener

Aufdrucke auf der Vorder- oder Rückseite, die auf den echten Banknoten nicht

vorhanden sind: "prop copy", "THIS IS NOT LEGAL: IT IS TO BE USED FOR MOTION

PROPS", "Movie Money" oder "EURO-PROP-EBPO".

Bei der Entgegennahme von Bargeld sollten Geldscheine immer genau geprüft

werden. Auch Eltern sollten besonders bei ihren Kindern auf solche Scheine

achten. Hinweise zur richtigen Kontrolle sind unter: https://www.bundesbank.de

/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung/falschgelderkennung-599486

abrufbar.

Wer diese falschen Scheine im Umlauf bringt, macht sich wegen des Tatbestands

der Geldfälschung (§ 146 StGB) strafbar. Dieser Tatbestand ist als Verbrechen

eingestuft und kein Kavaliersdelikt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell