Zwischen 7 Uhr und 13:10 Uhr öffneten die Täter am Freitag die rückseitige Tür

zu einem Einfamilienhaus an der Homannstraße in Angelmodde. Die Diebe

durchsuchten sämtliche Räume und verschwanden anschließend unerkannt.

An der Gallitzinstraße, ebenfalls in Angelmodde, hebelten die Einbrecher am

Freitag zwischen 8 bis 18 Uhr die Terrassentür eines Hauses auf und gelangten so

ins Gebäude.

Freitagabend, in der Zeit von 17 bis 17:50 Uhr, waren Diebe am Jupiterweg in

Amelsbüren unterwegs. Dort nutzen sie Hebelwirklungen um die Tür zum

Wintergarten zu öffnen und warfen innen die Scheibe einer Zwischentür ein. Sie

suchten nach Wertvollem und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge mit Schmuck

in unbekannte Richtung.

An der Ahornallee in Mauritz lösten die Einbrecher Samstagabend (15.2., 22:25

Uhr) eine Alarmanlage aus, als sie die Terrassentür aufhebelten und in das

Gebäude kamen. Dennoch durchsuchten die Täter die Räume und liefen anschließend

auf demselben Weg aus dem Haus davon.

Eventuell können Zeugen Angaben zu auffälligen Beobachtungen machen. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Die Polizei Münster bietet kostenlose Informationen zum Einbruchschutz an. Diese

sind unter der Rufnummer 0251 275-1111 oder unter

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer abrufbar.

