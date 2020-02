Die Münsteranerin ging von der Hafenstraße aus kommend bei "Grün" in Richtung

Fahrradstation. Ein 53-Jähriger bog mit seinem Mercedes nach rechts in Richtung

Hamburger Tunnel ab und nahm der 34-Jährigen den Vorrang. Sie wurde von der

rechten Fahrzeugseite erfasst und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten sie

in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell