Der Nordhorner bemerkte, als er zurück auf die Fahrbahn blickte, den

vorausfahrenden Opel unmittelbar vor sich. Um einen Zusammenstoß zu verhindern,

lenkte er seinen Skoda nach rechts, touchierte aber dennoch rechtseitig das Heck

des 53-jährigen Niederländers. Der Opel schleuderte nach links gegen die

Betonschrammwand, prallte ab, überschlug sich und kam mittig der Fahrbahn auf

dem Dach zum Stillstand.

Der Niederländer wurde bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in

ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000

Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Emden für circa eine Stunde

voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit einer Staulänge von etwa

sieben Kilometern.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell