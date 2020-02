Die Münsteranerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der

Aegidiistraße in Richtung Weseler Straße. Als sie kurz vor dem Fußgängerüberweg

nach links auf die Promenade abbiegen wollte, achtete sie nicht auf den

parallel, in gleiche Richtung, fahrenden Jeep. Sie kollidierte mit der rechten

Fahrzeugseite und stürzte. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein

Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell