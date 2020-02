Münster (ots) - Mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit von Radfahrern kontrollierten Polizisten am Dienstag (18.2.) in einer zweitstündigen Schwerpunktkontrolle den Verkehr in den Bereichen Promenade, Schlossplatz, Albersloher Weg und Warendorfer Straße.

Von Anonymous User